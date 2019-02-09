«Каролина» всухую победила «Рейнджерс» с голом Свечникова

Нью-Йорк, США, , 07:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» разгромила команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 9 января Sport 24.

Игра прошла в Нью-Йорке и закончилась с разгромным сухим счетом 3:0 в пользу гостей.

Шайб пришлось ждать до третьего периода и лишь на 47-й минуте форвард «Каролины» Уоррен Фёгеле открыл счет в матче. Затем, на последних минутах игры тренерский штаб «Рейнджерс» принял решение о замене голкипера шестым полевым игроком, однако оно обернулось против хозяев. Сначала на 59-й минуте пустые ворота «Рейнджерс» поразил российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, а затем, на 60-й, отличился его коллега по клубу Брок Макгинн и этим поставил в матче точку.

Для Свечникова данная шайба стала четырнадцатой в сезоне. Первой звездой матча признан чешский голкипер «Каролины» Петр Мразек, который отразил 27 из 27 шайб, брошенных по его воротам.

Отметим, по итогам игры «Каролина» с 2 очками находится на девятом месте восточной конференции НХЛ, «Нью-Йорк Рейнджерс» там же с 54 очками на двенадцатой позиции.