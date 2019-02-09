Бронза – наша. В Канаде завершилась эстафета Кубка мира по биатлону

Кэнмор, Канада, , 02:55 — REGNUM Третье место заняли биатлонисты из России в эстафете на этапе Кубка мира, прошедшей в городе Кэнморе (Канада), сообщает «Спорт-Экспресс».

«Золото» досталось Норвегии, «серебро» — Франции. На четвертом месте — Германия, на пятом — Австрия, на шестом — Чехия.

Российские биатлонисты, завоевавшие «бронзу»: Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Уточняется, что российскими биатлонистами были использованы девять дополнительных патронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе стартовал 7 февраля и завершится 10 числа. 7 февраля в женской индивидуальной гонке победила Тириль Экхофф из Норвегии.

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