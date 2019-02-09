«Вильярреал» и «Вальядолид» разделили очки

Мадрид, , 00:50 — REGNUM 8 февраля между коллективами «Вальядолид» и «Вильярреал» на стадионе «Хосе Зорилья» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Вальядолид"/"Вильярреал»)

Удары 7/9

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 12/16

Поданные угловые 8/3

«Вальядолид» набрал 26 очков и укрепился на 14-й позиции. «Вильярреал» с 20-ю баллами остался на предпоследнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Вальядолид»: Масип, Фернандес, Кико, Мойяно, Начо, Алькараз, Хервиас, Мичел, Кеко, Плано, Наварро.

«Вильярреал»: Асенхо, Гонсалес, Мори, Бонера, Иборра, Льямбрич, Касорла, Морено, Форналс, Токо-Экамби.

Бригада арбитров: Алехандро Эрнандес | Теодоро Собрино | Хосе Энрике Наранйо Перес.

Желтые карточки: Плано — 8, Мори — 29, Касорла — 42, Алькараз — 57, Хервиас — 66.