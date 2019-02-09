«Вильярреал» и «Вальядолид» разделили очки

Мадрид, 9 февраля 2019, 00:50 — REGNUM 8 февраля между коллективами «Вальядолид» и «Вильярреал» на стадионе «Хосе Зорилья» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Вальядолид"/"Вильярреал»)
Удары 7/9
Удары в створ ворот 2/2
Процент владения мячом 51%/49%
Нарушения правил 12/16
Поданные угловые 8/3
«Вальядолид» набрал 26 очков и укрепился на 14-й позиции. «Вильярреал» с 20-ю баллами остался на предпоследнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Вальядолид»: Масип, Фернандес, Кико, Мойяно, Начо, Алькараз, Хервиас, Мичел, Кеко, Плано, Наварро.
«Вильярреал»: Асенхо, Гонсалес, Мори, Бонера, Иборра, Льямбрич, Касорла, Морено, Форналс, Токо-Экамби.
Бригада арбитров: Алехандро Эрнандес | Теодоро Собрино | Хосе Энрике Наранйо Перес.
Желтые карточки: Плано — 8, Мори — 29, Касорла — 42, Алькараз — 57, Хервиас — 66.