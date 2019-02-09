«Марсель» одержала волевую победу над «Дижоном»

Париж, , 00:36 — REGNUM 8 февраля между коллективами «Дижон» и «Марсель» на стадионе «Стад Гастон Жерар» был разыгран матч 24-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Первый мяч на 18-й минуте забил Жордан Марье — 1:0. В дебюте второй половины таранный итальянский форвард Марио Балотелли восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Флориана Товена — 1:1. Через 18 минут Лукас Окампос впервые вывел «Марсель» вперед — 1:2.

Статистика матча («Дижон"/"Марсель»)

Удары 9/15

Удары в створ ворот 5/10

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 10/8

Поданные угловые 3/11

«Марсель» с 37-ю баллами временно поднялась на 5-ю строчку. «Дижон» с 20-ю баллами идет на 16-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Дижон»: Аллен, Хаддади, Ямбере, Лотоа, Чафик, Абеид, Марье, Амальфитано, Саид, Тавареш, Чханхун.

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Окампос, Строотманн, Сарр, Лопес, Балотелли, Товен.

Бригада арбитров: Тома Леонар | Жиль Ланг | Фредерик Хебрард.

Желтые карточки: Ямбере — 43, Лотоа — 50, Сансон — 72, Балотелли — 82, Чафик — 90+3.

Голы: Марье 18 — 1:0, Балотелли 56 — 1:1, Окампос 74 — 1:2.