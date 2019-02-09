«Рома» забила три безответных мяча в ворота «Кьево»

Рим, , 00:24 — REGNUM 8 февраля между коллективами «Кьево» и «Рома» на стадионе «Маркантонио Бентегоди» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «волков».

В дебюте матча итальянский вингер Стефан Эль-Шаарави открыл счет — 0:1. Через 9 минут Эдин Джеко удвоил преимущество «волков» — 0:2. На 51-й минуте Александр Коларов довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Кьево"/"Рома»)

Удары 12/12

Удары в створ ворот 4/7

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 7/7

Поданные угловые 6/7

«Рома» набрала 38 очков и вернула себе 4-ю строчку. «Кьево» с 9-ю баллами остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Кьево»: Соррентино, Барба, Фрей, Бани, Россеттини, Хаджи, Лерис, Джаккерини, Хетемай, Стемпиньский, Джорджевич.

«Рома»: Миранте, Карсдорп, Коларов, Маркано, Фацио, Кристанте, Заниоло, Н’Зонзи, Джеко, Шик, Эль-Шаарави.

Главный арбитр матча: Росарио Абиссо.

Желтые карточки: Кристанте — 14, Заниоло — 17, Барба — 21.

Голы: Эль-Шаарави 9 — 0:1, ДЖеко 18 — 0:2, Коларов 51 — 0:3.