«Рома» забила три безответных мяча в ворота «Кьево»

Рим, 9 февраля 2019, 00:24 — REGNUM 8 февраля между коллективами «Кьево» и «Рома» на стадионе «Маркантонио Бентегоди» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «волков».
В дебюте матча итальянский вингер Стефан Эль-Шаарави открыл счет — 0:1. Через 9 минут Эдин Джеко удвоил преимущество «волков» — 0:2. На 51-й минуте Александр Коларов довел счет до разгромного — 0:3.
Статистика матча («Кьево"/"Рома»)
Удары 12/12
Удары в створ ворот 4/7
Процент владения мячом 48%/52%
Нарушения правил 7/7
Поданные угловые 6/7
«Рома» набрала 38 очков и вернула себе 4-ю строчку. «Кьево» с 9-ю баллами остался на последнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Кьево»: Соррентино, Барба, Фрей, Бани, Россеттини, Хаджи, Лерис, Джаккерини, Хетемай, Стемпиньский, Джорджевич.
«Рома»: Миранте, Карсдорп, Коларов, Маркано, Фацио, Кристанте, Заниоло, Н’Зонзи, Джеко, Шик, Эль-Шаарави.
Главный арбитр матча: Росарио Абиссо.
Желтые карточки: Кристанте — 14, Заниоло — 17, Барба — 21.
Голы: Эль-Шаарави 9 — 0:1, ДЖеко 18 — 0:2, Коларов 51 — 0:3.