«Байер-04» разгромил «Майнц-05» в 21-м туре Бундеслиги

Берлин, , 00:20 — REGNUM 8 февраля между коллективами «Майнц-05» и «Байер-04» на стадионе «Кофас Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Первый мяч в дебюте матча забил бразильский латераль Венделл — 0:1. Через 4 минуты Робин Куайсон вновь сделал счет равным — 1:1. На 20-й минуте молодой талант сборной Германии Кай Хавец отличился голом после передачи Юлиана Брандта — 1:2. В конце тайма Брандт и Карим Беллараби забили по одному мячу в ворота Флориана Мюллера — 1:4. На экваторе второй половины Брандт оформил дубль — 1:5.

Статистика матча («Майнц"/"Байер»)

Удары 12/14

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 39%/61%

Нарушения правил 10/5

Поданные угловые 4/2

«Байер-04» набрал 33 очка и поднялся на 5-ю позицию. «Майнц-05» с 27-ю очками занял 11-е место в турнирной таблице.

Стартовые составы команд на матч:

«Майнц»: Мюллер, Белл, Ньякат, Хак, Кариколь, Бетью, Кунду, Бросински, Баррейру, Куайсон, Матета.

«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Венделл, Вайзер, Брандт, Арангуис, Бейли, Хавец, Фолланд, Беллараби.

Главный арбитр: Роберт Шродер.

Желтые карточки: Беллараби — 38, Кунде — 38, Куайсон — 61, Баррейру — 89.

Голы: Венделл 5 — 0:1, Куайсон 9 — 1:1, Хавец 20 — 1:2, Брандт 30 — 1:3, Беллараби 43 — 1:4, Брандт 64 — 1:5.