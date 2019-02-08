«Высокотехнологичные медали» получат спортсмены на Олимпиаде-2020

Токио, , 15:54 — REGNUM Для производства медалей для Олимпиад-2020 будут использованы металлы из переработанной электроники. Об этом 8 февраля сообщается на сайте ixbt.com.

Еще в 2017 году комитет по организации Олимпийских игр призвал жителей Японии сдавать ненужную электронику для этих целей. На днях стало известно, что в Японии уже собрано около 47,5 тонны электронных отходов. В их число входит более 5 млн мобильных телефонов. Они были сданы пользователями в магазинах NTT Docomo и в других местах, где были оборудованы специальные приёмники.

Для реализации программы комитету нужно было собрать 2700 кг бронзы. Эта цель достигнута ещё в июне прошлого года. А в октябре из необходимых 30,3 кг золота было получено 93,7%, а из нужных 4,1 т серебра набрали 85,4%. Проект движется к завершению.

Цель программы будет достигнута в самое ближайшее время. Сбор техники для проекта завершится 31 марта 2019 года, а медали покажут уже летом.

Читайте также: Япония введет электронную визу к 2020 году