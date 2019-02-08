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В московском вузе начнут готовить киберспортсменов

Спорт

После обучения выпускники могут стать киберспортсменами, тренерами или менеджерами

Москва, 8 февраля 2019, 16:28 — REGNUM  Кафедра «Теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий» московского РГУФКСМиТ объявила набор на первый курс. После обучения студенты смогут стать киберспортсменами, тренерами по компьютерному спорту или менеджерами в этой сфере, сообщает пресс-служба ФКС Москвы.

«Наша кафедра остается единственной в стране с подобным направлением», — рассказал заведующий кафедрой Михаил Новоселов.

По словам заведующего кафедры, в вузе студентам помогать пробиться в профессиональный киберспорт. На старших курсах обучающиеся уже находят себе место в судействе и организации киберспортивных событий. Также студенты получают тренерскую практику и возможность участвовать в деятельности компьютерных соревнований в качестве профильного специалиста.

Напомним, что в России активно развиваются обучающие направления в области компьютерного спорта. В Высшей школе экономики есть специальность «управление киберспортом», выпускники которой в дальнейшем могут работать руководителями профессиональных команд и клубов. В Томске есть специальная киберспортивная школа для всех желающих. А онлайн-сервис MoreMMR.com позволяет повышать свои навыки в различных киберспортивных дисциплинах, не выходя из дома.

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Киберспорт
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