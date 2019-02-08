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«Краснодар» увеличил вместимость домашнего стадиона

Спорт

Появились дополнительные 709 мест

Краснодар, 8 февраля 2019, 15:03 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» увеличил вместимость домашнего стадиона на 709 мест. Об этом 8 февраля сообщается на сайте клуба.

Во время зимнего перерыва в чемпионате России на стадионе была проведена реконструкция трибун. Вместимость удалось увеличить благодаря уплотнению зоны СМИ.

Это позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах. Общая вместимость стадиона теперь составила 35 059 мест.

Добавим, что «Краснодар» возобновит сезон 14 февраля, когда примет на своём поле немецкий «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы.

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