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Казахстан оказались сильнее Индии в Кубке федерации по теннису

Спорт

Казахстан поборется за выход в плей-офф с Китаем

Астана, 8 февраля 2019, 13:57 — REGNUM  Теннисистки из Казахстана одержали победу над спортсменками из Индии в двух матчах Кубка федерации в первой группе зоны Азия/Океания, сообщает 8 февраля издание Sports.kz.

В первой игре казахстанская теннисистка Зарина Дияс одержала уверенную победу над Карман Каер Танди — 6:3, 6:2. Юлия Путницева оказалась сильнее Анкиты Райны — 6:1, 7:6.

Отметим, команда Казахстана выиграла второй матч Кубка федерации досрочно, поэтому парная встреча турнира не будет иметь значения. Казахстан занял первое место в подгруппе «А» и сыграет с победителями подгруппы «В» — Китаем. Победа принесет одной из команд выход в плей-офф второй Мировой группы.

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