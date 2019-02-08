Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров в Европе

Мадрид, , 13:44 — REGNUM Самым высокооплачиваемым футбольным тренером в Европе является наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Об этом сообщает L’Equipe.

Согласно данным издания, Симеоне зарабатывает в «Атлетико» €3,3 млн в месяц.

На втором месте главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (€1,9 млн). Замыкает тройку наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (€1,1 млн).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси возглавил список футболистов, которые получают самую высокую заплату в своих клубах.