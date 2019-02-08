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Месси возглавил список футболистов с самой большой зарплатой

Спорт

Месси получает в «Барселоне» €8,3 млн

Барселона, Испания, 8 февраля 2019, 13:36 — REGNUM  Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список футболистов, которые получают самую высокую заплату в своих клубах. Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что Месси получает в «Барселоне» €8,3 млн. Это почти вдвое больше, чем у Криштиану Роналду, который летом перешёл из «Реала» в «Ювентус».

Третье место в списке занял полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн — €3,3 млн.

Кроме того, в список попали Неймар (ПСЖ, €3,1 млн), Луис Суарес («Барселона», €2,9 млн), Гарет Бэйл («Реал», €2,5 млн) и Филиппе Коутиньо («Барселона», €2,3 млн).

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