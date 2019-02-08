«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником Филом Джонсом

Манчестер, Великобритания, , 12:57 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с центральным защитником Филом Джонсом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 2023 года. При этом в контракте предусмотрена возможность продления ещё на один сезон.

Напомним, Джонс выступает в «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Вместе командой он стал чемпионом Англии, выиграл, Кубок Англии, Кубок лиги, дважды — Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» планирует подписать полноценный контракт с Сульшером