Параолимпийский комитет России условно восстановлен в правах в МПК

Бонн, Германия, 8 февраля 2019, 12:50 — REGNUM Международный параолимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Параолимпийский комитет России (ПКР). Об этом заявил на пресс-конференции в Бонне президент МПК Эндрю Парсонс.
По словам Парсонса, ПКР выполнил 69 из 70 условий для восстановления в статусе. При этом единственным невыполненным условием стало признание доклада комиссии Ричарда Макларена.
Отмечается, что статус ПКР условно восстановлен до 15 марта 2019 года. А в ближайшее время МПК объявит о новых критериях, которые ПКР должен будет выполнить для сохранения этого статуса.
Напомним, ПКР был лишён статуса в МПК в 2016 году из-за доклада Макларена, согласно которому в России существует государственная допинговая система.
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