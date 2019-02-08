Российские фристайлисты взяли бронзу в лыжной акробатике на чемпионате мира

Парк-Сити, США, , 12:04 — REGNUM Сборная России по лыжной акробатике завоевала бронзу в командных соревнованиях на чемпионате мира в американском Парк-Сити.

Российская команда, в состав которой команды вошли Максим Буров, Станислав Никитин и Любовь Никитина, набрала 296,74 балла.

Чемпионами мира стали спортсмены из Швейцарии, которые набрали 303,08 балла. Второе место заняли представители Китая, у которых 297,82 балла.

Как ранее сообщал ИА REGNUM о, фристайлист Максим Буров выиграл золото в лыжной акробатике на чемпионате мира.

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