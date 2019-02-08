«Манчестер Юнайтед» планирует подписать полноценный контракт с Сульшером

Манчестер, Великобритания, , 11:54 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует подписать с исполняющим обязанности главного тренера Уле-Гуннером Сульшером полноценный контракт. Об этом сообщает The Mirror.

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года после того, как был отправлен в отставку португалец Жозе Моуринью.

Под руководством нового тренера манкунианцы провели 10 матчей во всех турнирах, в которых одержали девять побед и один раз сыграли вничью.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 48 очков после 25 туров.

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