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Терри: худшим моментом в карьере была Москва

Спорт

В Москве Терри не забил пенальти в финале Лиги чемпионов

Лондон, 8 февраля 2019, 11:35 — REGNUM  Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри назвал финал Лиги чемпионов сезона-2007/08 худшим моментом в своей карьере. Об этом он написал в своём Instagram.

«Худший момент в карьере? Москва. До сих пор больно», — написал Терри.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» прошёл в 2008 году в Москве. В серии послематчевых пенальти Терри не реализовал свой удар, из-за чего победа досталась «МЮ».

Отметим, что в 2012 году Терри всё-таки выиграл Лигу чемпионов. В финале «Челси» обыграл мюнхенскую «Баварию».

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