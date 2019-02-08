Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Бостон»

Бостон, США, , 10:55 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:128.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал защитник Кайри Ирвинг, набравший 24 очка.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают 16-е место в турнирной таблице НБА. «Бостон» идёт на седьмом месте.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 128:129 (30:24, 36:33, 27:42, 35:30).

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