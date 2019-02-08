«Портленд» одержал победу над «Сан-Антонио» в матче НБА

Портленд, США, , 10:42 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:118.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан, набравший 35 очков. Кроме того, форвард Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал защитник Си Джей Макколум, набравший 30 очков.

На сегодняшний день «Портленд» занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» идёт на 12-м месте.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — «Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — 127:118 (31:34, 39:23, 26:33, 31:28).

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