Передача Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Ванкувер»

Чикаго, США, , 10:25 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Алекс Дэбринкэт. Также шайбы забросили Брэндон Саад и Джонатан Тэйвз. Российский форвард Артём Анисимов отметился результативной передачей.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились Алекс Бьега, Джош Ливо и Элиас Петтерссон.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 53 очка в 55 матчах. «Ванкувер» идёт на 20-м месте, в активе команды 55 очков в 55 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

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