«Сан-Хосе» одержал победу над «Калгари»

Калгари, Канада, , 10:04 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сан-Хосе» по дублю оформили нападающие Эвандер Кейн и Томаш Гертл. Ещё одна шайба на счету Брента Бёрнса.

В составе «Калгари» точными бросками отметились форвард Марк Янковски и защитник Ти Джей Броди.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 71 очко в 55 матчах. «Калгари» идёт на втором месте, в активе команды 73 очка в 54 играх.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:5 (1:3, 1:1, 0:1).

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