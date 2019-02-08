Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Тампу» в овертайме

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Тампа, США, 8 февраля 2019, 09:33 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Тампой Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Единственную шайбу в этой встрече забросил нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

Отметим, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 55 очков в 52 матчах. «Тампа» идёт на первом месте, в активе команды 82 очка в 54 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

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