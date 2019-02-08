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«Лос-Анджелес» в серии буллитов обыграл «Филадельфию»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

«Лос-Анджелес» в серии буллитов обыграл «Филадельфию»
Santeri Viinamäki
Хоккей

Филадельфия, США, 8 февраля 2019, 09:05 — REGNUM  «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Остин Вагнер и Адриан Кемпе. У «Филадельфии» отличились Шон Кутюрье и Якуб Ворачек.

Победитель определился в серии буллитов. Решающий бросок исполнил нападающий «Кингз» Тайлер Тоффоли.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 50 очков в 54 матчах. «Филадельфия» идёт на 19-м месте, в активе команды 55 очков в 54 играх.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1).

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