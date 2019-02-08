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Гол Дадонова помог «Флориде» одержать победу над «Питтсбургом»

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2

Санрайз, США, 8 февраля 2019, 08:32 — REGNUM  «Флорида Пантерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Флориды» голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Также шайбы забросили Колтон Севьюр и Майк Мэтисон.

В составе «Питтсбурга» точные броски на счету Джареда Макканна и Маркуса Петтерссона.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 52 очка в 52 матчах. «Питтсбург» идёт на 13-м месте, в активе команды 63 очка в 54 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

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