Гол Черышева помог «Валенсии» уйти от поражения в матче с «Бетисом»

Севилья, Испания, , 08:06 — REGNUM «Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Сначала «Бетис» вышел вперёд забив два гола. На 45-й минуте отличился Лоренсо Морон. А на 54-й минуте Хоакин Санчес поразил ворота «Валенсии» прямым ударом с углового.

«Валенсии» удалось отыграться. На 70-й минуте российский полузащитник Денис Черышев поразил ворота соперника, замкнув прострел Кевина Гамейро. А в добавленное время Гамейро сравнял счёт после быстрой контратаки.

Ответный матч между этими командами состоится в Валенсии 28 февраля.

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