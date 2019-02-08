Пятница, 8 Февраля 2019 года
08:06:21 МСК

Гол Черышева помог «Валенсии» уйти от поражения в матче с «Бетисом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:2

Севилья, Испания, 8 февраля 2019, 08:06 — REGNUM  «Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Сначала «Бетис» вышел вперёд забив два гола. На 45-й минуте отличился Лоренсо Морон. А на 54-й минуте Хоакин Санчес поразил ворота «Валенсии» прямым ударом с углового.

«Валенсии» удалось отыграться. На 70-й минуте российский полузащитник Денис Черышев поразил ворота соперника, замкнув прострел Кевина Гамейро. А в добавленное время Гамейро сравнял счёт после быстрой контратаки.

Ответный матч между этими командами состоится в Валенсии 28 февраля.

Читайте также: Кубок Испании: «Реал» и «Барселона» забили по одному голу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить