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Логинов обогнал Фуркада в общем зачёте Кубка мира

Спорт

Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе

Кэнмор, Канада, 8 февраля 2019, 07:39 — REGNUM  Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Он допустил два промаха в стрельбе и отстал от победителя на 2 минуты и 41,0 секунду.

Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, прошедший дистанцию без промахов и показавший время 35 минут и 27,9 секунды.

Второе место занял его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен, который два раза промахнулся на огневых рубежах и отстал на 2 минуты 10,2 секунды.

Таким образом, Логинов вернулся на второе место в общем зачёте Кубка мира (596 очков), обогнав Фуркада (554), который пропускает североамериканские этапы. Йоханнес Бё (896) упрочил своё лидерство в общем зачёте.

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