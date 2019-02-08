Пятница, 8 Февраля 2019 года
07:31:47 МСК

Российские биатлонистки неудачно выступили в индивидуальной гонке в Канаде

Спорт

Маргарита Васильева пришла 16-й, Ульяна Кайшева стала 17-й

Кэнмор, Канада, 8 февраля 2019, 07:31 — REGNUM  Победительницей в женской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе стала норвежка Тириль Экхофф. Она пришла первой, показав результат 36 минут и 32,9 секунды и допустив один промах.

Второй стала представительница Чехии Маркета Давидова, отстрелявшая без промахов и отставшая от победительницы на 9,8 секунды. Замкнула тройку Лиза Витоцци из Италии, отставание которой составило 20,9 секунды.

Из российских биатлонисток Маргарита Васильева пришла 16-й, Ульяна Кайшева стала 17-й.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе проходит с 7 по 10 февраля.

Читайте также: IBU заменил масс-старты на спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить