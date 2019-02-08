Российские биатлонистки неудачно выступили в индивидуальной гонке в Канаде

Кэнмор, Канада, , 07:31 — REGNUM Победительницей в женской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе стала норвежка Тириль Экхофф. Она пришла первой, показав результат 36 минут и 32,9 секунды и допустив один промах.

Второй стала представительница Чехии Маркета Давидова, отстрелявшая без промахов и отставшая от победительницы на 9,8 секунды. Замкнула тройку Лиза Витоцци из Италии, отставание которой составило 20,9 секунды.

Из российских биатлонисток Маргарита Васильева пришла 16-й, Ульяна Кайшева стала 17-й.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе проходит с 7 по 10 февраля.

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