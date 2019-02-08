Биатлонистка Васильева о своем выступлении: «Не скажу, что довольна собой»

Оттава, , 07:13 — REGNUM Российская биатлонистка Маргарита Васильева, которая заняла 16-е место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада), высказалась о своем выступлении.

«Не скажу, что довольна собой (по итогам выступления в Кэнморе), — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ». — Была не в лучшем состоянии».

По ее словам, к смене часовых поясов она, вероятно, еще не привыкла, поэтому незадолго до старта проспала около 20 минут. Васильева добавила, что очень хотела спать, заснув прямо перед стартом.

Напомним, победительницей гонки на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе стала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф, второе место заняла чешка Маркета Давидова, третье — итальянка Лиза Виттоцци.

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