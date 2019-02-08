Огонь зимней Универсиады — 2019 ждут в Канске

Канск, Красноярский край, , 06:49 — REGNUM Этап эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года 9 февраля примет город Канск Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Общая протяжённость маршрута эстафеты в Канске — 2700 метров. Среди факелоносцев — бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Николай Большаков, министр образования Красноярского края Светлана Маковская, двукратная победительница Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Анна Григорьева и другие.

Завершится эстафета в Канске праздничным концертом.

Следующим огонь Универсиады-2019 в Красноярском крае встретит Зеленогорск. Этап эстафеты здесь состоится 11 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до начала XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске осталось меньше месяца. Студенческие игры пройдут со 2 по 12 марта 2019 года.

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Эстафета огня стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине, продолжилась в Алма-Ате (Казахстан) и в Харбине (Китай). На территории России огонь Универсиады уже побывал в 21 городе. Завершится эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

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