«Трактор» продлил контракт с нападающим Кристианом Томасом

Челябинск, , 15:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с форвардом команды Кристианом Томасом. Об этом 7 февраля сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два сезона. В клубе отметили, что видят в хоккеисте хороший потенциал, профессионализм и серьёзное отношение к работе.

Добавим, что в нынешнем сезоне Томас сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету девять заброшенных шайб и восемь результативных передач.

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