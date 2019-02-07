КХЛ назвала лучших игроков недели

Москва, , 15:46 — REGNUM В Континентальной хоккейной лиге определены лучшие игроки недели. Об этом сообщается на сайте лиги.

Лучшими хоккеистами недели признаны голкипер «Адмирала» Антон Красоткин, защитник «Йокерита» Сами Лепистё и нападающий «Барыса» Андре Петерссон.

Красоткин одержал три победы в пяти матчах недели. При этом в двух матчах он сыграл на ноль, отразив почти 96% бросков.

Лепистё одержал три победы в четырёх матчах. На его счету одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи.

Петерссон выиграл два матча из четырёх, набрав шесть очков — пять голов и одна результативная передача. Этот показатель является наибольшим среди всех игроков лиги за неделю.

Кроме того, лучшим новичком недели назван 19-летний нападающий «Адмирала» Глеб Зайцев, который в четырёх матчах набрал четыре очка — один гол и три результативные передачи.

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