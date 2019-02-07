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Дюков: детский футбол важнее лимита на легионеров

Спорт

По мнению Дюкова, вопрос о лимите на легионеров не является главным в российском футболе

Москва, 7 февраля 2019, 15:31 — REGNUM  Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вопрос о лимите на легионеров не является главным в развитии футбола в России. Об этом 7 февраля он заявил журналистам.

По словам Дюкова, раньше очень много времени уделялось теме лимита и считалось, что это единственное решение, которое позволит сделать футбол в России лучше, но это не так.

«Вопрос лимита — важный, его нужно обсуждать. для сборной. Нужно обсуждать его схему — «5+6», «10+15» или «8+17» и принять решение в ходе дискуссии», — сказал Дюков.

По его мнению, в первую очередь нужно сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола, поскольку именно в нём прогресс и развитие всего российского футбола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Александр Дюков, который является главой «Газпром нефти» и председателем совета директоров «Зенита», стал единственным кандидатом на пост президента РФС. Выборы нового главы организации пройдут 22 февраля.

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