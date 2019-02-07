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Глава УЕФА Александер Чеферин переизбран на новый срок

Спорт

Чеферин переизбран на новый четырёхлетний срок — до 2023 года

Рим, 7 февраля 2019, 14:55 — REGNUM  Главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остался словенец Александер Чеферин. Об этом 7 февраля сообщается на сайте организации.

Выборы президента УЕФА прошли в Риме в рамках 43-го конгресса организации. Голосование состоялось на безальтернативной основе, поскольку Чеферин был единственным кандидатом на пост. Он был выдвинут всеми 55 национальными ассоциациями.

В результате Чеферин был переизбран на новый четырёхлетний срок — до 2023 года.

Напомним, впервые Чеферин был избран президентом УЕФА в сентябре 2016 года. Тогда за него отдали голоса 42 делегата из 55.

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