Четверг, 7 Февраля 2019 года
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IBU заменил масс-старты на спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде

Спорт

Решение принято в связи с сильными морозами

Кэнмор, Канада, 7 февраля 2019, 14:42 — REGNUM  На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе масс-старты заменены на спринтерские гонки. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Такое решение принято в связи с сильными морозами, которые установились в Канаде. Отмечается, что изменения были согласованы с командами, оргкомитетом, медицинскими делегатами и вещательными компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дистанции индивидуальных гонок были сокращены с 20 до 15 километров у мужчин, а у женщин — с 15 до 12,5 километров. Кроме того, были внесены изменения в календарь этапа.

Читайте ранее в этом сюжете: IBU сократил дистанции индивидуальных гонок на этапе КМ в Канаде

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