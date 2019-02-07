Сборная России опустилась на два места в рейтинге ФИФА

Москва, 7 февраля 2019, 14:36 — REGNUM Сборная России по футболу опустилась на два места в рейтинге ФИФА. Обновлённая версия рейтинга опубликована 7 февраля на сайте организации.
Сборная России теперь занимает 50-е место в рейтинге. В активе российской команды 1424 очка.
Возглавляет список сборная Бельгии, на втором месте идёт сборная Франции, а замыкает тройку — команда Бразилии.
Топ-10 рейтинга ФИФА на 7 февраля:
- Бельгия (1727 очков)
- Франция (1726)
- Бразилия (1676)
- Хорватия (1634)
- Англия (1631)
- Португалия (1614)
- Уругвай (1609)
- Швейцария (1599)
- Испания (1591)
- Дания (1589).
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