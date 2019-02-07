Сборная России опустилась на два места в рейтинге ФИФА

Москва, , 14:36 — REGNUM Сборная России по футболу опустилась на два места в рейтинге ФИФА. Обновлённая версия рейтинга опубликована 7 февраля на сайте организации.

Сборная России теперь занимает 50-е место в рейтинге. В активе российской команды 1424 очка.

Возглавляет список сборная Бельгии, на втором месте идёт сборная Франции, а замыкает тройку — команда Бразилии.

Топ-10 рейтинга ФИФА на 7 февраля:

Бельгия (1727 очков) Франция (1726) Бразилия (1676) Хорватия (1634) Англия (1631) Португалия (1614) Уругвай (1609) Швейцария (1599) Испания (1591) Дания (1589).

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