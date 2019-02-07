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Сборная России опустилась на два места в рейтинге ФИФА

Спорт

Сборная России теперь занимает 50-е место

Москва, 7 февраля 2019, 14:36 — REGNUM  Сборная России по футболу опустилась на два места в рейтинге ФИФА. Обновлённая версия рейтинга опубликована 7 февраля на сайте организации.

Сборная России теперь занимает 50-е место в рейтинге. В активе российской команды 1424 очка.

Возглавляет список сборная Бельгии, на втором месте идёт сборная Франции, а замыкает тройку — команда Бразилии.

Топ-10 рейтинга ФИФА на 7 февраля:

  1. Бельгия (1727 очков)
  2. Франция (1726)
  3. Бразилия (1676)
  4. Хорватия (1634)
  5. Англия (1631)
  6. Португалия (1614)
  7. Уругвай (1609)
  8. Швейцария (1599)
  9. Испания (1591)
  10. Дания (1589).

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России по футболу осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

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