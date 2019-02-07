Нижний Новгород примет отборочный матч к Евро-2020 между Россией и Кипром

Нижний Новгород, , 13:49 — REGNUM Сборная России по футболу проведет отборочный матч к чемпионату Европы по футболу-2020 на стадионе «Нижний Новгород». Встреча со сборной Кипра состоится 11 июня, сообщили ИА REGNUM в нижегородском правительстве.

Это будет первая игра национальной сборной на нижегородском стадионе. По мнению губернатора области Глеба Никитина, встреча сборных России и Кипра станет новым этапом в развитии наследия Чемпионата мира по футболу.

«Уверен, что 11 июня у нас будет полный аншлаг, а матч навсегда станет частью истории региона. Символично, что игра пройдет накануне Дня России и Дня города. Надеюсь, что это придаст дополнительных сил нашей сборной», — сказал губернатор.

Никитин отметил, что наследие чемпионата востребовано и служит популяризации футбола.

«Хочется пожелать сборной России удачи в отборочном туре!», — заключил губернатор.

Напомним, Нижний Новгород в рамках чемпионата мира по футболу принял четыре матча группового этапа, а также 1/8 финала и четвертьфинал.

18 июня сыграли сборные Швеции и Южной Кореи, матч закончился со счетом 1:0 в пользу шведской сборной. 21 июня состоялся матч между Аргентиной и Хорватией, где аргентинская команда была разгромлена со счетом 0:3. 24 июня встретились сборные Англии и Панамы, новички турнира проиграли англичанам со счетом 6:1. Матч Швейцарии и Коста-Рики 27 июня закончилась ничьей со счетом 2:2. Игра 1/8 финала между Хорватией и Данией 1 июля завершилась победой хорватов. Встреча сборных Франции и Уругвая 6 июля вывела в полуфинал французскую команду, которая стала Чемпионом мира — 2018.

Кроме того, 11 сентября 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» прошла игра отборочного этапа Чемпионата Европы U-21 между молодежными сборными России и Сербии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран — членов УЕФА. Санкт-Петербург будет в единственном числе представлять Россию и примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).