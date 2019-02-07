Бывший тренер сборной Ирана возглавил команду Колумбии

Богота, , 13:41 — REGNUM Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Колумбии. Об этом сообщается на сайте федерации футбола страны.

Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ирана, который занимал в течение восьми лет.

Вместе с этой командой он принял участие в чемпионате мира — 2018. Команда не смогла выйти из группы. После мундиаля Кейруш решил не продлевать контракт с иранской федерацией футбола.

Добавим, что сборную Колумбии ранее возглавлял Хосе Пекерман, который также ушёл после чемпионата мира. Под его руководством колумбийцы вышли из группы, но в 1/8 финала проиграли сборной Англии.

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