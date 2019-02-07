Сергей Карякин вошёл в состав сборной России на командный ЧМ по шахматам

Москва, , 13:39 — REGNUM Российская шахматная федерация (РШФ) определилась с составом сборной России на командный чемпионат мира. Об этом 7 февраля сообщается на сайте федерации.

В итоговый состав команды включены Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.

По словам президента РШФ Андрея Филатова, лидер национальной команды Карякин будет выступать на первой доске, Непомнящий — на второй, Грищук будет играть на третьей, Андрейкин — на четвёртой, а Артемьев станет запасным.

Отметим, что командный чемпионат мира пройдет с 4 по 15 марта в Астане.

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