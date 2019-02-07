Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Полузащитник «Краснодара» Куэва перешёл в «Сантос»

Спорт

Стороны уже заключили соглашение

Сантус, Бразилия, 7 февраля 2019, 12:39 — REGNUM  Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва подписал контракт с бразильским клубом «Сантос». Об этом сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что стороны уже заключили соглашение, и 27-летний полузащитник в ближайшее время будет представлен в качестве новичка команды.

Напомним, Куэва стал игроком «Краснодара» летом 2018 года после перехода из другого бразильского клуба «Сан-Паулу». До этого он выступал за такие команды, как «Райо Вальекано», «Альянса Лима» и другие клубы из Южной Америки.

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