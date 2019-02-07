Российская легкоатлетка Кирдяпкина дисквалифицирована из-за допинга

Москва, , 12:31 — REGNUM Российская легкоатлетка Анися Кирдяпкина получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Кирдяпкина, которая выступала в спортивной ходьбе, дисквалифицирована на три года: с июля 2017 до июля 2020 года. Кроме того, аннулированы все её результаты за период с февраля 2011 по октябрь 2013 года.

Отмечается, что дело в отношении спортсменки было инициировано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Причиной стали отклонения показателей в паспорте крови.

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