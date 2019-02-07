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«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 141:102

Окленд, США, 7 февраля 2019, 11:37 — REGNUM  «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 141:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 26 очков.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал защитник Патрик Миллз, набравший 16 очков.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимают второе место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» идёт на 11-м месте.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — 141:102. (33:31, 33:21, 49:31, 26:19).

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