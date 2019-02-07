Москва, , 10:54 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов. Об этом сообщается на сайте РФС.

Такое решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров. Оно связано с заявлением бывшего нападающего «Ростова» Владимира Дядюна о взыскании с клуба задолженности.

«Ростов» остался должен Дядюну по соглашению о расторжении трудового договора.

Отмечается, что запрет на регистрацию новичков может быть снят в том случае, если клуб исполнит обязательства перед Дядюном.

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