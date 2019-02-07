Четверг, 7 Февраля 2019 года
10:54:23 МСК

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

Спорт

Решение связано с задолженностью перед бывшим игроком клуба Владимиром Дядюном

Москва, 7 февраля 2019, 10:54 — REGNUM  Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов. Об этом сообщается на сайте РФС.

Такое решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров. Оно связано с заявлением бывшего нападающего «Ростова» Владимира Дядюна о взыскании с клуба задолженности.

«Ростов» остался должен Дядюну по соглашению о расторжении трудового договора.

Отмечается, что запрет на регистрацию новичков может быть снят в том случае, если клуб исполнит обязательства перед Дядюном.

Читайте также: «Ростов» объявил о переходе Ингасона в ПАОК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить