Малкин может пропустить четвёртый матч подряд из-за травмы

Питтсбург, США, , 10:38 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвингз» Евгений Малкин может пропустить четвёртый матч подряд. Об этом сообщается на сайте лиги.

Малкин получил травму верхней части тела во время игры с «Тампой Бэй Лайтнинг». В третьем периоде матча он подрался с форвардом «Тампы» Стивеном Стэмкосом.

Отмечается, что хоккеист проходит восстановление после травмы. Он уже пропустил три матча. Следующую встречу «Питтсбург» проведёт с «Флоридой» 8 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» победил «Тампу» со счётом 4:2. Малкин отметился двумя результативными передачами.

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