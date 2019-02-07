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Малкин может пропустить четвёртый матч подряд из-за травмы

Спорт

Малкин получил травму после драки со Стэмкосом в матче «Питтсбург» — «Тампа»

Питтсбург, США, 7 февраля 2019, 10:38 — REGNUM  Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвингз» Евгений Малкин может пропустить четвёртый матч подряд. Об этом сообщается на сайте лиги.

Малкин получил травму верхней части тела во время игры с «Тампой Бэй Лайтнинг». В третьем периоде матча он подрался с форвардом «Тампы» Стивеном Стэмкосом.

Отмечается, что хоккеист проходит восстановление после травмы. Он уже пропустил три матча. Следующую встречу «Питтсбург» проведёт с «Флоридой» 8 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» победил «Тампу» со счётом 4:2. Малкин отметился двумя результативными передачами.

Читайте ранее в этом сюжете: Малкин подрался со Стэмкосом во время матча «Питтсбург» — «Тампа»

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