Фристайлист Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике

Парк-Сити, США, , 09:53 — REGNUM Российский фристайлист Максим Буров выиграл золотую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира в американском Парк-Сити.

В финальном раунде Буров победил с результатом 130,09 балла. Вторым стал представитель Украины Александр Абраменко, набравший 126,24 балла. Бронзу взял швейцарец Ной Рот, у которого 125,22 балла.

Ещё два представителя России Павел Кротов и Станислав Никитин заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фристайлистка Любовь Никитина стала серебряным призёром в лыжной акробатике.

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