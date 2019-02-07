Российская фристайлистка Никитина выиграла серебро на чемпионате мира

Парк-Сити, США, , 09:47 — REGNUM Российская фристайлистка Любовь Никитина стала серебряным призёром в лыжной акробатике на чемпионате мира в американском Парк-Сити.

Никитина набрала 89,88 балла. Чемпионкой мира стала представительница Белоруссии Александра Романовская, набравшая 113,18 балла. Замкнула тройку Сю Ментао из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сноубордистка Наталья Соболева взяла серебро в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити.

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