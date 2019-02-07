Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Российская фристайлистка Никитина выиграла серебро на чемпионате мира

Спорт

Никитина набрала 89,88 балла

Парк-Сити, США, 7 февраля 2019, 09:47 — REGNUM  Российская фристайлистка Любовь Никитина стала серебряным призёром в лыжной акробатике на чемпионате мира в американском Парк-Сити.

Никитина набрала 89,88 балла. Чемпионкой мира стала представительница Белоруссии Александра Романовская, набравшая 113,18 балла. Замкнула тройку Сю Ментао из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сноубордистка Наталья Соболева взяла серебро в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити.

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