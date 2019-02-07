«Нью-Орлеан» одержал победу над «Чикаго» в матче НБА

Чикаго, США, , 09:23 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Джулиус Рэндл, набравший 31 очко.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал форвард Лаури Маркканен, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.

На сегодняшний день «Пеликанс» занимают 22-е место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» идёт на 27-м месте.

«Чикаго Буллз» (Чикаго) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 120:125 (39:37, 26:27, 17:27, 38:34).

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