Скончался известный немецкий футболист и тренер Руди Ассауэр

Берлин, , 09:07 — REGNUM 6 февраля на 75-м году жизни в результате продолжительной болезни скончался немецкий футболист и тренер Руди Ассауэр, передает канал n-tv.

В период с 1964 по 1976 годы Руди Ассауэр провел 307 матчей в составе футбольных клубов «Боррусия» и «Вердер». Его самым большим успехом стала победа в Кубке Германии в сезоне 1964/1965. После окончания выступлений Ассауэр тренировал команды «Вердер» и «Шальке 04», а также работал менеджером.

Поклонникам футбола он запомнился благодаря собственному стилю и любви к жизни. Ассауэр прославился своей страстью к курению и женщинам.

«Я люблю пиво, наслаждаюсь жизнью в полной мере. Курю сигары, и то, что я люблю красивых женщин, не является преступлением», — говорил он когда-то.

Еще одна из знаменитых фраз футболиста гласит: «Когда получаешь удовольствие, не задавайся вопросом о завтрашнем дне».

В 2012 году Ассауэр признался, что страдает болезнью Альцгеймера.