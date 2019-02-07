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Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» в матче с «Бруклином»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 135:130

Нью-Йорк, США, 7 февраля 2019, 09:05 — REGNUM  «Бруклин Нетс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 135:130.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, сделавший дабл-дабл из 27 очков и 11 результативных передач.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 25 — очков, 14 подборов и 10 результативных передач.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Денвер» идёт на четвёртом месте.

«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 135:130 (30:35, 42:25, 36:27, 27:43).

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