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«Милуоки» обыграл «Вашингтон» благодаря 43 очкам Адетокунбо

Спорт

Встреча завершилась со счётом 148:129

Милуоки, США, 7 февраля 2019, 08:38 — REGNUM  «Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 148:129.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Теренс Брэдли Бил, набравший 30 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» идёт на 23-м месте.

«Милуоки Бакс» (Милуоки) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 148:129 (50:35, 35:30, 35:42, 28:22).

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