Четверг, 7 Февраля 2019 года
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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Ливерпуль, Великобритания, 7 февраля 2019, 07:40 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт в добавленное к первому тайму время. А в добавленное время ко второму тайму нападающий Габриэл Жезус удвоил преимущество.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, на счету команды 62 очка после 26 матчей. Столько же у «Ливерпуля», у которого матч в запасе. «Эвертон» идёт на девятом месте, имея в активе 33 очка после 26 игр.

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