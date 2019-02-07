«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон»

Ливерпуль, Великобритания, , 07:40 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт в добавленное к первому тайму время. А в добавленное время ко второму тайму нападающий Габриэл Жезус удвоил преимущество.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, на счету команды 62 очка после 26 матчей. Столько же у «Ливерпуля», у которого матч в запасе. «Эвертон» идёт на девятом месте, имея в активе 33 очка после 26 игр.

Читайте также: «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»